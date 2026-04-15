El truco más insólito para limpiar las manchas y el óxido: una patata cruda

Parece sacado de un experimento, pero funciona: una simple patata cruda puede convertirse en una herramienta de limpieza sorprendentemente eficaz en casa. Este alimento, gracias a su contenido en ácido oxálico, tiene la capacidad de eliminar manchas difíciles y restos de óxido en distintas superficies.

El método es muy, muy sencillo. Basta con cortar una patata por la mitad y frotarla directamente sobre la zona afectada. Vale para (casi) todo: desde utensilios de cocina hasta pequeños objetos metálicos o superficies con manchas resistentes. Para potenciar el efecto, se puede añadir un poco de bicarbonato o sal sobre la patata antes de frotar.

En pocos minutos, las manchas comienzan a desaparecer y la superficie recupera un aspecto más limpio. El almidón de la patata ayuda a arrastrar la suciedad, mientras que sus componentes naturales actúan como un limpiador suave.

El truco para decir adiós a los cuchillos que salen oxidados del lavavajilllas

¿A ti también te pasa esto? Abres el lavavajillas, lo sacas todo… y ahí están otra vez: los cuchillos con pequeñas manchas marrones, como si se hubieran oxidado de la noche a la mañana. Es una escena más común de lo que parece y no significa necesariamente que los cuchillos sean de mala calidad ni que el electrodoméstico esté estropeado.

Según explican especialistas en menaje y limpieza, muchos cuchillos —incluso los de acero inoxidable— pueden presentar óxido superficial cuando pasan por el lavavajillas. El calor, la humedad prolongada y los restos de sal o detergente favorecen la aparición de esas manchas, especialmente si el cuchillo permanece tiempo dentro tras finalizar el programa.

Hay solución

La buena noticia es que tiene solución y no hace falta tirarlos. Un método sencillo consiste en frotar la hoja con una pasta hecha de bicarbonato y unas gotas de agua, usando un estropajo suave o un paño. El óxido superficial desaparece sin dañar el filo. Después, basta con aclarar bien y secar inmediatamente.

Los expertos recomiendan además sacar los cuchillos en cuanto termine el lavado, secarlos a mano y, siempre que sea posible, lavarlos directamente a mano para alargar su vida útil. Un pequeño gesto que evita sustos y mantiene el menaje en buen estado.