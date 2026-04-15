El truco casero para acabar con la cal de la mampara de la ducha sin productos agresivos

La cal es uno de los problemas más habituales en los baños. Con el paso del tiempo, las gotas de agua dejan marcas blanquecinas en la mampara de la ducha que resultan difíciles de eliminar incluso utilizando productos de limpieza específicos.

Sin embargo, existe un remedio casero sencillo que cada vez utilizan más personas y que puede ofrecer mejores resultados que muchos limpiadores convencionales. Solo hace falta papel de horno vegetal y un poco de agua.

El truco consiste en mojar un trozo de papel de horno y escurrirlo bien hasta que quede con una textura similar a una masa húmeda. No debe estar completamente empapado, sino lo bastante húmedo como para poder frotar la superficie sin deshacerse

Una vez preparado, ese papel puede utilizarse como si fuera una pequeña toallita. Al pasarlo por la mampara, ayuda a desprender la cal adherida al cristal y deja una superficie más limpia y brillante.

Una solución sencilla para recuperar el brillo del baño

Este método resulta especialmente útil en mamparas de cristal que acumulan restos de agua y jabón de forma constante. La combinación de la textura del papel y la humedad permite arrastrar las manchas sin rayar la superficie.

Además, se trata de una alternativa económica y fácil de aplicar, ya que no requiere productos químicos agresivos ni herramientas especiales. Basta con dedicar unos minutos a frotar las zonas más afectadas para notar la diferencia.

Para mantener la mampara limpia durante más tiempo, también se recomienda secarla después de cada ducha. Así se evita que la cal vuelva a acumularse y que las manchas reaparezcan con rapidez.

Con un simple trozo de papel de horno humedecido, una mampara opaca y llena de marcas puede recuperar buena parte de su brillo original.