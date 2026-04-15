El sencillo truco para dejar como nuevos los utensilios de madera
Hervir cucharas, tablas y espátulas con agua y vinagre blanco ayuda a eliminar suciedad, olores y restos de grasa acumulados
Los utensilios de madera son habituales en cualquier cocina. Cucharas, espátulas, tablas de cortar o morteros forman parte del día a día, pero también acumulan restos de comida, grasa y olores difíciles de eliminar con un lavado convencional.
Aunque muchas personas recurren únicamente al agua y al jabón, existe un truco casero sencillo que ayuda a limpiar este tipo de objetos de forma más profunda. Solo hace falta una olla con agua hirviendo y un chorro de vinagre blanco o agua oxigenada.
El proceso es rápido. Basta con llenar una olla con agua, añadir un poco de vinagre blanco o agua oxigenada y sumergir los utensilios de madera durante varios minutos. El calor ayuda a desprender la suciedad incrustada, mientras que el vinagre actúa como desinfectante natural y neutralizador de olores.
Después de hervirlos, es recomendable dejar que los utensilios se sequen completamente al aire libre antes de volver a utilizarlos. De esta manera se evita que la humedad quede atrapada en la madera y favorezca la aparición de moho o malos olores.
Una limpieza profunda sin productos agresivos
Este método resulta especialmente útil en utensilios que se usan con frecuencia y que entran en contacto con alimentos como ajo, cebolla, pescado o salsas. Con el tiempo, esos restos pueden penetrar en la madera y alterar tanto el olor como el sabor de futuras preparaciones.
Además de ser remedios económicos, el vinagre blanco o agua oxigenada, permiten limpiar sin necesidad de productos químicos agresivos. Eso sí, conviene no repetir el proceso de forma excesiva para evitar que la madera se deteriore con el calor continuado.
Con un gesto tan simple como hervirlos durante unos minutos, los utensilios de madera pueden recuperar mejor aspecto, eliminar olores persistentes y mantenerse en mejores condiciones durante más tiempo.
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