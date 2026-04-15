El mapa del fitness en España: dónde se entrena más (y por qué)

Con la llegada del buen tiempo a la vuelta de la esquina, cada vez más personas en España se marcan como objetivo ponerse en forma de cara al verano. El interés por el ejercicio y la vida activa no deja de crecer: las búsquedas en Google de «maratones 2026» han aumentado un 176 % en el último mes, mientras que las de «gimnasios cerca de mí» han superado las 21.000.

Este auge refleja una tendencia clara hacia hábitos de vida más saludables. Desde apuntarse al gimnasio hasta participar en carreras populares o eventos deportivos, el deporte se consolida como un hábito cada vez más presente en el día a día.

Pero la gran pregunta es: ¿cuál es la ciudad más en forma de España?

Según un análisis de JD Sports, que ha estudiado indicadores como la oferta de gimnasios, el interés de búsqueda en fitness y el número de eventos deportivos, ya hay un ranking claro.

Madrid, la ciudad más en forma de España

Madrid lidera el ranking con una puntuación perfecta de 100, consolidándose como la ciudad más activa del país.

La capital registra 8.100 búsquedas mensuales relacionadas con gimnasios y un gran interés por los clubes de running. Además, cuenta con 87 gimnasios y una intensa agenda deportiva con entre 80 y 120 eventos al año.

Entre sus citas más destacadas están la Maratón Rock ‘n’ Roll de Madrid, la San Silvestre Vallecana y el Mutua Madrid Open.

Barcelona, referente del deporte al aire libre

Barcelona ocupa el segundo puesto con una puntuación de 88 y más de 4.400 búsquedas mensuales relacionadas con gimnasios.

Su gran baza es el estilo de vida outdoor: playas, paseos marítimos y zonas verdes que convierten la ciudad en un gimnasio natural.

Su calendario incluye entre 70 y 110 eventos anuales, como la Maratón de Barcelona, el Triatlón de Barcelona y el Trofeo Conde de Godó.

Sevilla, deporte y buen clima todo el año

Sevilla se sitúa en tercera posición con una puntuación de 72,6, impulsada por su clima y su vida al aire libre.

Miles de búsquedas mensuales sobre gimnasios reflejan su creciente interés por el fitness, mientras que su entorno invita a correr junto al Guadalquivir o moverse en bici.

Entre sus eventos destacan la Maratón de Sevilla, la Carrera Nocturna del Guadalquivir y el Triatlón de Sevilla.

Valencia, destino fitness en auge

Valencia ocupa la cuarta posición y sigue ganando peso como ciudad enfocada al bienestar.

Los Jardines del Turia, los carriles bici y las rutas costeras hacen de la ciudad un entorno perfecto para mantenerse activo todo el año.

Su calendario deportivo alcanza hasta 100 eventos anuales, incluyendo la Maratón de Valencia, el Triatlón de Valencia y la Gran Fondo.

Bilbao, deporte entre naturaleza y ciudad

Bilbao cierra el top 5 de JD Sports con una puntuación de 53,7.

Su entorno natural permite combinar montaña, costa y ciudad, lo que la convierte en un punto clave para senderismo, running o ciclismo.

La ciudad celebra entre 30 y 60 eventos deportivos al año, como la Maratón Nocturna de Bilbao.