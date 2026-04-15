Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera de goteo que es la más barata del mercado: por solo 15,99 euros
Podrás hacer hasta 10 tazas a la vez
Benito Domínguez
Si te gusta el café y tomarlo durante todo el día no puedes perderte esta oferta de Lidl, que tiene la cafetera de goteo más barata del mercado, por solo 15,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una cafetera con una potencia de 1.000 vatios y una capacidad de 1,38 litros con la que podrás hacer hasta 10 tazas a la vez.
Tiene una placa calefactora con revestimiento antiadherente y portafiltro extraíble (tamaño 1 x 4) con función antigoteo.
También cuenta con interruptor de encendido/apagado iluminado y depósito con indicador de nivel de agua lateral.
La cafetera cuenta con un práctico compartimento para guardar el cable e incluye jarra de cristal, filtro permanente y cuchara dosificadora de café.
Asimismo, el portafiltro, la jarra de cristal, el filtro permanente y la cuchara dosificadora de café son aptos para el lavavajillas.
Descuento
Esta cafetera que puedes tener en color negro tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros.
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