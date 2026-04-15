Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mueble de baño más barato y bonito del mercado: de bambú certificado y por menos de 5 euros
Este es el complemento perfecto para ganar espacio en esta estancia de tu casa
F. L.
Ganar espacio en casa para tenerlo todo perfectamente ordenado es uno de los principales retos de los hogares. Tener a mano los utensilios de cocina, los mandos de la tele y demás dispositivos electrónicos como videoconsolas, es fundamental para ahorrar tiempo a la hora de recoger y saber dónde está cada cosa.
Ahora, esta tarea es mucho más sencilla gracias a Lidl, que, en este caso, ha puesto a la venta en su tienda online una pequeña cómoda para tener a mano todos tus accesorios de belleza, como maquillaje o brochas, espejos y demás utensilios de esta zona del hogar.
Además, también puede ser útil para ordenar tu escritorio y tenerlo así todo a mano. En esta ocasión, se trata de una cajonera con 2 o 3 cajones fabricada en bambú certificado y con gran versatilidad.
Características
De bambú con certificado FSC®, para guardar de forma ordenada, p. ej., maquillaje, artículos de cosmética, etc, versátil y ampliable a voluntad
Ligero y robusto
Carga máx.: 0,25 kg por cajón
3 cajones: con 3 cajones transparentes
2 cajones: con 2 cajones transparentes
- El hotel Valbusenda, a subasta
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos
- Soria, Ávila y Zamora son las provincias que menos aportan en impuestos al Estado en Castilla y León
- La romería del Lunes de Aguas en La Bóveda de Toro: alegría y devoción en el pago 'El Contadero
- Autorizan las obras de otra planta de 9.000 módulos solares en el alfoz de Zamora
- Espectacular incendio en la antigua 'casona del guarda' de este pueblo de Zamora
- Así fue en Zamora la inauguración de Valbusenda, el primer hotel cinco estrellas de la provincia que ahora sale a subasta: 16 años de historia
- El autobús entre Sanabria y Zamora se mantendrá hasta que Renfe concrete horarios