Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mueble de baño más barato y bonito del mercado: de bambú certificado y por menos de 5 euros

Ganar espacio en casa para tenerlo todo perfectamente ordenado es uno de los principales retos de los hogares. Tener a mano los utensilios de cocina, los mandos de la tele y demás dispositivos electrónicos como videoconsolas, es fundamental para ahorrar tiempo a la hora de recoger y saber dónde está cada cosa.

Ahora, esta tarea es mucho más sencilla gracias a Lidl, que, en este caso, ha puesto a la venta en su tienda online una pequeña cómoda para tener a mano todos tus accesorios de belleza, como maquillaje o brochas, espejos y demás utensilios de esta zona del hogar.

Además, también puede ser útil para ordenar tu escritorio y tenerlo así todo a mano. En esta ocasión, se trata de una cajonera con 2 o 3 cajones fabricada en bambú certificado y con gran versatilidad.

Características

De bambú con certificado FSC®, para guardar de forma ordenada, p. ej., maquillaje, artículos de cosmética, etc, versátil y ampliable a voluntad

Ligero y robusto

Carga máx.: 0,25 kg por cajón

3 cajones: con 3 cajones transparentes

2 cajones: con 2 cajones transparentes