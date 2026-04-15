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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mueble de baño más barato y bonito del mercado: de bambú certificado y por menos de 5 euros

Este es el complemento perfecto para ganar espacio en esta estancia de tu casa

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

F. L.

Ganar espacio en casa para tenerlo todo perfectamente ordenado es uno de los principales retos de los hogares. Tener a mano los utensilios de cocina, los mandos de la tele y demás dispositivos electrónicos como videoconsolas, es fundamental para ahorrar tiempo a la hora de recoger y saber dónde está cada cosa.

Ahora, esta tarea es mucho más sencilla gracias a Lidl, que, en este caso, ha puesto a la venta en su tienda online una pequeña cómoda para tener a mano todos tus accesorios de belleza, como maquillaje o brochas, espejos y demás utensilios de esta zona del hogar.

Además, también puede ser útil para ordenar tu escritorio y tenerlo así todo a mano. En esta ocasión, se trata de una cajonera con 2 o 3 cajones fabricada en bambú certificado y con gran versatilidad.

Características

De bambú con certificado FSC®, para guardar de forma ordenada, p. ej., maquillaje, artículos de cosmética, etc, versátil y ampliable a voluntad

Ligero y robusto

Carga máx.: 0,25 kg por cajón

3 cajones: con 3 cajones transparentes

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2 cajones: con 2 cajones transparentes

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