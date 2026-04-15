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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el moldeador de pelo 5 en 1: es como el de Dyson pero cuesta menos de 30 euros

El nuevo electrodoméstico, apto para todo tipo de cabellos, llega a supermercados de toda España

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

A.C.

Es la versión baratísima del Lidl del famoso moldeador de pelo de Dyson. Mientras que el original se acerca a los 500 euros, el de Lidl cuesta menos de 30 euros. En concreto, 27,99 euros. De ahí que se esperen colas kilómetricas con su llegada el próximo viernes, día 10, a todos los supermercados de la firma en España. Hasta entonces, se puede adquirir mediante compra online.

Se trata del moldeador de pelo 5 en 1 de la marca Cien Beauty, que seca, alisa, riza, ondula y elimina el encrespamiento. Tiene una potencia de 1.200 W, alcanza una temperatura mínima de 25-42 grados y una máxima de 80-100. Emite aire caliente para una mejor fijación de los peinados.

Para todo tipo de cabellos

Según recoge la descripción del artículo, este moldeador es perfecto para cabellos lisos o rizados y para todas las longitudes de cabello. Viene con dos niveles de calor y un nivel de ventilador, así como la función de aire frío "Cool Shot", que incorpora la Dyson, para conseuir un peinado más duradero, suave y brillante.

Todos los accesorios

El moldeador 5 en 1 de Lidl incluye dos accesorios rizadores (derecho e izquierdo) para conseguir ondas naturales en las dos direcciones; un cepillo semicircular, un cepillo redondo, un accesorio secador, un accesorio de rizador automático y una bolsa de transporte para un almacenamiento seguro. Además, viene con protección contra sobrecalentamiento y anilla para colgar. Un 86% de los clientes lo recomiendan.

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En la página web del Lidl hay otras opciones de moldeador de similares características, como el Airstyler de 1.500 W de la marca Cien Beauty.

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