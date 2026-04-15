Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones reductores de cintura más baratos del mercado: por 9 euros

Quién no conoce la cadena de supermercados Lidl y quién no ha caído alguna vez en sus tentaciones en forma de oferta. La empresa ha decidido ir más allá, para gran satisfacción de sus clientes, y ha decidido poner a la venta artículos cada cual más útiles para la vida cotidiana. Es el caso de los productos textiles y de los electrodomésticos a un precio que desafía a toda la competencia. De hecho, no duda en presentar sofás, mesas, ropa de cama y otros productos para el hogar. Pero eso no es todo.

En la sección de moda, que conforma el amplio y completo catálogo de Lidl, puedes encontrar artículos como los nuevos leggings moldeadores para mujer. Gracias a ellos, podrás mejorar tu silueta. Sin duda, esto hará que tus seres queridos quieran comprar esos mismos pantalones que vende Lidl. Hay que decir que lo tienen todo para gustar. Este modelo de pantalón se ha diseñado de tal manera que moldea la zona abdominal, así como las piernas y los glúteos, gracias a sus inserciones elásticas laterales.

Los leggings que vende Lidl tienen un corte ajustado y cintura alta, ideal para estilizar la silueta. Se trata de uno de los productos estrella entre los clientes de la cadena de supermercados. Hay que decir que el tejido también es muy apreciado. Y con razón, ya que los leggings están confeccionados con una base de viscosa sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, ofrecen un ajuste óptimo gracias a su elastano LYCRA.

Composición

En total, están compuestos por un 68 por ciento de viscosa, un 27 por ciento de poliamida y un 5 por ciento de elastano. Lidl también ha dado consejos para que las prendas duren el mayor tiempo posible. Ha proporcionado indicaciones para su cuidado. Lidl ha revelado que los leggings no deben lavarse en la lavadora a una temperatura superior a 30 °C. Pero eso no es todo. Tampoco debes usar lejía en tus pantalones. Tampoco debes secarlos en la secadora.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Además, se recomienda planchar los pantalones a una temperatura máxima de 110 ºC. Por último, ten en cuenta que tampoco debes llevarlos a la tintorería. Si sigues estos consejos, podrás conservar tus leggings durante el mayor tiempo posible.

Por cierto, ten en cuenta que estos leggings se lanzaron en la página web de Lidl. La marca también los ha comercializado en tres modelos: a cuadros, en gris oscuro o en negro. El precio de estos leggings también es muy atractivo.

De hecho, los podrás encontrar por el módico precio de 9,99 euros. Una cantidad muy asequible si deseas adquirir varios pantalones de la marca Lidl.