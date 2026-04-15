Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

El Lidl lo ha vuelto a hacer: precios de escándalo de productos necesarios para tu día a día, algunos que ni siquiera sabías que necesitabas. Mañana se prevén largas colas en los supermercados Lidl desde primera hora de la mañana. ¿El motivo? Una combinación imbatible de calidad y potencia a un precio casi regalado. El artículo está disponible por tan solo 12,99 euros. Una auténtica ganga que las amantes de la cosmética no podrán dejar escapar y que apunta a agotarse en horas.

Cuidado del cabello

Esta plancha asegura un cuidado del cabello sin sacrificar una de las cosas que más asustan dentro del cuidado capilar: el brillo. Sus placas de peinado flotantes están equipadas queratina y un revestimiento de cerámica de gran calidad, lo que asegura que el pelo luzca como si nada hubiera pasado. Además, te ahorrarás en peluquería ya que no hará falta que acudas a los salones de belleza cada vez que quieras estar bien peinada (o peinado).

Agencia Atlas

Otra de sus grandes funciones es el indicador LED para el ajuste de tempertura que, además, cuenta con una memoria de grabado que recuerda las funciones de último uso. Una opción ideal si se quiere trabajar el cabello a una intensidad regulada. Además, para una mayor seguridad, cuenta con un apagado automático, lo que aporta la mayor de las tranquilidades y evita incidentes y sobrecalentamientos que afecten al funcionamiento adecuado del dispositivo.

Finalmente, la plancha dispone de un cable giratorio 360°, lo que ayuda en caso de largas melenas que necesiten de giros especiales y mayor adaptabilidad de cableado, evitando roturas difíciles de reparar.

Precio regalado

Sin duda, los supermercados Lidl lanzarán una auténtica ganga. Por tan solo 12.99 euros euros se podrá obtener una oportunidad única con una relación calidad-precio irresistible, que apunta a fomar colas kilométricas desde primera hora de la mañana.

Lo contrario: un rizador, también en el Lidl

Las ofertas en pequeños electrodomésticos de belleza vuelven a acaparar la atención de los consumidores de Lidl. En esta ocasión, la protagonista es la Remington S8507 Shine Therapy, una plancha de pelo que destaca por incorporar tecnología orientada a mejorar el brillo del cabello y que se ha convertido en uno de los productos más buscados por su relación calidad-precio.

Con un coste por debajo de los 25 euros en promoción, este dispositivo apunta a agotarse rápidamente en tienda, impulsado por sus prestaciones y la popularidad de la marca.