Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla azulada de porcelana ideal para terraza o jardín: 18 piezas y para todo tipo de comidas

Estos días, Lidl ofrece un sinfín de ofertas con la llegada de la primavera y el momento de salir a la terraza o jardín para disfrute de aquellos que tengan la suerte de tenerlo.

Por ello, quizá sea el momento de renovar tu menaje y aprovechar las buenas ofertas que ofrece la cadena de descuento alemana, como una increíble vajilla de colores primaveales y alegres que, sin duda, harán las delicidas de tu familia y de tus visitas. Compuesta por 18 piezas, este juego ERNESTO® es ideal para empezar el día con el desayuno. Incluye 6 vasos de aproximadamente 300 ml cada uno, 6 cuencos de aproximadamente 400 ml cada uno y 6 platos de 20 cm de diámetro. Todos los elementos que componen este servicio son de porcelana. Con sus motivos gráficos y modernos, este juego de Lidl compite con los de Zara Home.

Perfecta para el uso diario, esta vajilla es muy resistente y no le afectan las manchas ni los arañazos. Incluso es apta para el lavavajillas y el microondas. Y es que esta vajilla, sobria y sencilla a la vez, cosecha todos los elogios de los compradores. "Estoy muy satisfecho con este juego. Tiene un aspecto estupendo y es de gran calidad. No puedo más que recomendarlo", explica un cliente.

Sus colores azulados invitan a pensar en el mar, el verano, los baños y el buen rato al calor. Idea para servir todo tipo de platos, desde ensaladas, hasta entrates para rematar con sabrosos pescados o carnes exquisitas. Todo ello sin olvidar el juego de platos de postre que completa el juego de 18 piezas.

En cuanto al precio de esta vajilla, es la gran sorpresa que espera a los fans de la cadena de descuento. Podrán adquirir esta colección de 18 piezas por solo 44,99 euros. Una auténtica ganga que va a volar de las estanterías de los supermercados de la conocida cadena alemana.