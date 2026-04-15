Hipoteca en peligro: los 5 pasos clave para evitar el impago

La inflación creciente, el euríbor disparado y la inestabilidad económica están poniendo en aprietos a miles de familias. Así lo advierte un análisis de HelpMyCash, que señala que muchos hipotecados ya notan cómo estos factores tensan seriamente sus finanzas. En los casos más extremos, la situación puede derivar en problemas para pagar las cuotas, con consecuencias como intereses de demora, inclusión en ficheros de morosos o incluso el embargo de la vivienda.

Pero no todo está perdido. Desde HelpMyCash lanzan un mensaje claro: hay soluciones para evitar el impago, incluso en momentos complicados.

1.- El problema

El primer paso es asumir la situación. Evitar el problema solo lo agrava. Si no se pagan las cuotas a tiempo, la deuda crece con intereses y comisiones. Por eso, recomiendan adelantarse antes de que aparezcan los impagos. Esto no solo evita sanciones, sino que también facilita negociar con el banco en mejores condiciones.

2.- Diálogo

El siguiente movimiento es contactar con la entidad financiera. Pedir cita y explicar con claridad la situación es clave. Según los analistas, a los bancos no les interesa que sus clientes dejen de pagar, por lo que suelen estar abiertos a buscar soluciones si detectan buena fe y dificultades temporales.

3.- Soluciones

A partir de ahí, llega el momento de estudiar alternativas. Lo más habitual es modificar las condiciones de la hipoteca para reducir la cuota mensual. Esto puede hacerse alargando el plazo de devolución o aplicando una carencia, que permite suspender temporalmente los pagos o abonar solo intereses durante un tiempo.

En situaciones más graves, los clientes vulnerables pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. Este mecanismo permite reducir la cuota durante cinco años, con medidas como carencia parcial, ampliación del plazo hasta 40 años y una rebaja del tipo de interés.

4.- Modificaciones

Una vez elegida la solución, hay que formalizar el cambio mediante una novación hipotecaria ante notario. Este proceso tiene costes, como la tasación o la comisión por modificación, aunque si se aplica el Código de Buenas Prácticas, el cliente queda exento de estos gastos.

5.- Prevenir

El proceso no termina con el acuerdo. En HelpMyCash insisten en la importancia de evitar que la situación se repita. Recomiendan que la cuota hipotecaria no supere el 30-35% de los ingresos y aconsejan crear un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos.

En definitiva, actuar a tiempo, negociar y planificar son las claves para evitar que una mala racha económica acabe en un problema mayor.