Espuma de afeitar para el sofá: el truco viral que cada vez más gente prueba en sus casas

Puede sonar absurdo, pero cada vez más personas recurren a la espuma de afeitar para limpiar manchas en sofás, alfombras o incluso colchones. ¿La razón? Su composición, muy similar a la de algunos limpiadores textiles suaves, que permite desincrustar la suciedad sin dañar las fibras.

El método no tiene misterio: se aplica una pequeña cantidad de espuma sobre la mancha, se extiende con la mano o un paño y se deja actuar unos minutos. Después, se retira con un trapo húmedo y… la sorpresa llega cuando la mancha desaparece o se reduce notablemente.

Este truco funciona especialmente bien en manchas de grasa, maquillaje o suciedad cotidiana, y tiene la ventaja de no empapar el tejido, evitando cercos.

¿Qué ocurre con el cuero?

Los sofás de cuero y piel son una tendencia que cada vez va cogiendo más fuerza en nuestros salones. Sin embargo, mantenerlos tan perfectos como el primer día suele ser bastante complicado, sobre todo si se tienes niños o mascotas en la casa.

La fórmula infalibe Limpiar el sofá es sencillo con una mezcla de agua caliente, detergente, suavizante, vinagre y bicarbonato. La técnica estrella consiste en usar una tapa de cacerola envuelta en una bayeta de microfibra empapada en la solución, frotando la superficie antes de dejar secar, lo que elimina manchas y olores.

Puede ocurrir que con el simple paso del tiempo, o debido al roce de algún objeto puntiagudo, el cuero se rasgue y aparezcan sobre él pequeños cortes. Para deshacerte de ellos puedes comenzar limpiando la zona de alrededor del arañazo con pequeños movimientos circulares y sin hacer demasiada presión. Después aplica un poco de pegamento dentro del agujero que se ha formado por el corte y pega ambas partes. Para un resultado más estético asegúrate de que ambas partes quedan lisas y alineadas, para que la imperfección que acabas de corregir no se note en un futuro. Cuando termines vuelve a limpiar la zona con el limpiador para retirar todo rastro de pegamento que haya podido quedar en la superficie del sofá.