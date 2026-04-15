‘Cara al Show’, así será el aterrizaje de Marc Giro en La Sexta

Según informa laSexta, ‘Cara al Show’, el primer programa de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia, se estrenará el próximo martes 21 de abril a las 23:00 horas. El nuevo formato llega al prime time como una de las grandes apuestas de la cadena.

‘Cara al Show’ es un programa de entrevistas semanal en el que Marc Giró abordará la actualidad con su tono crítico y desenfadado. El reciente ganador del Premio Iris a Mejor Presentador llega con un formato hecho a su medida, en el que no faltarán celebridades de primer nivel, análisis irreverente y el humor que le caracteriza.

El programa mantiene el ADN de laSexta, combinando actualidad y entretenimiento, una fórmula que ha consolidado a la cadena como la tercera privada más vista en España.

Así será el programa

Cada entrega comenzará con un monólogo reivindicativo de Marc Giró, en el que estarán presentes la perspectiva de género, el feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después, el presentador entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, social, político o deportivo. El espacio contará además con distintas secciones y colaboradores como Yolanda Ramos, Pepe Colubi y el coreógrafo Nacho Duato, que debuta como colaborador televisivo.

También participarán ‘Las Glorias Cabareteras’ y habrá música en directo con la ‘Giró’s Boys Band’, además de una actuación musical final.

‘Cara al Show’, inspirado en los grandes ‘late shows’ norteamericanos, contará con el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando accesibilidad real para los invitados.

El programa refuerza así su compromiso con la inclusión y la diversidad.

Marc Giró, el ‘showman’ del momento

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Giró es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su carrera entre televisión y medios.

En laSexta recuerdan que ha participado en programas como ‘Late Xou’ y ‘Està Passant’, además de colaborar en espacios como ‘Zapeando’, ‘Espejo Público’ o ‘Feliz Año Neox’.

También trabaja en RAC1, ha escrito libros como ‘Manual de bones maneres’, ‘Pijos’ y ‘Encara més Pijos’, y ha colaborado en medios como Marie Claire o el Diari Ara.

Entre sus reconocimientos destacan el Premi Nacional de Comunicació (2023), el Premio Ondas (2023) y su éxito en los Premios Iris 2025, donde ganó cuatro galardones, incluido el de Mejor Presentador.