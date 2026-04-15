De barrios vulnerables a una serie documental: así nace ‘¿Hablamos?’

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha anunciado el comienzo del rodaje de ‘¿Hablamos?’, una serie documental que da voz a jóvenes de barrios urbanos vulnerables. Durante una semana, 12 estudiantes de 1º de Bachillerato que participan en el programa Ciencia en el Barrio dialogarán con investigadores del CSIC sobre cinco temas de relevancia social: expectativas de la generación Z, cambio climático, redes sociales e inteligencia artificial, racismo y el universo.

El proyecto, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), se presenta como una invitación a conversar, escuchar y pensar en común. A lo largo de cinco capítulos de unos 30 minutos, la serie busca fomentar la capacidad crítica de la audiencia.

La experiencia de los estudiantes

“Está siendo una experiencia muy buena. Estamos conociendo a nueva gente y esperamos aprender de otros puntos de vista”, señalan Marc Piera y Noelia Arteaga, estudiantes participantes.

Ambos reconocen que al principio dudaron en participar, pero ahora se muestran satisfechos de haberlo hecho.

“Hoy, más que nunca, necesitamos espacios donde personal investigador y juventud dialoguen de tú a tú”, afirma Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC.

Por su parte, el director y guionista Luis Gómez Juanes destaca que en estos encuentros “es indispensable plantear las preguntas correctas y explorar diferentes perspectivas”.

El estreno de la serie está previsto para 2027.

Los protagonistas del proyecto

Los estudiantes, procedentes de Madrid, Sevilla, Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat, participan en el rodaje junto a cinco especialistas del CSIC:

Ernesto Ganuza, Margarita del Olmo, Daniel López García, Lara Lloret y Enrique Pérez Montero, expertos en áreas como deliberación, racismo, cambio climático, inteligencia artificial y astrofísica.

Los cinco capítulos se están grabando en distintas localizaciones del CSIC, como la Estación Biológica El Ventorrillo, el Real Jardín Botánico, el Centro de Automática y Robótica y el Museo Geominero.

Ciencia en el Barrio, el origen del proyecto

‘¿Hablamos?’ nace en el marco de Ciencia en el Barrio, una iniciativa de divulgación científica que desde 2016 acerca la ciencia a barrios de Madrid, Sevilla y el área metropolitana de Barcelona.

El proyecto, explican en el CSIC, desarrolla actividades como talleres, conferencias, exposiciones o visitas a centros de investigación, dirigidas principalmente a estudiantes de 4º de la ESO, aunque abiertas a toda la comunidad.

En su décimo aniversario, la iniciativa busca visibilizar a esta generación y hacerla partícipe del relato científico.