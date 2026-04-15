1.000 euros por un día y viaje a Italia incluido: el empleo que está rompiendo Internet

Viajar a Italia, asistir a un desfile exclusivo rodeado de influencers y cobrar por vivir la experiencia. Esta es la propuesta de InfoJobs, junto a Oniverse, grupo italiano de moda con marcas como Intimissimi, Iuman, Tezenis, Falconeri y Calzedonia. La iniciativa se presenta como un “Cool Job” con el que una persona podrá convertirse en Invitado/a VIP de Tezenis.

El puesto está pensado para personas apasionadas por la moda y con ganas de vivir una experiencia fashion e inolvidable. La persona seleccionada recibirá una remuneración de 1.000 euros netos por un solo día de trabajo, además de todos los gastos cubiertos. El viaje tendrá una duración de tres días e incluye transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia y dos noches de alojamiento.

Desfile VIP, influencers y acceso exclusivo

El trabajo da acceso VIP al desfile de la nueva colección de Tezenis en Italia, donde la persona seleccionada compartirá espacio con algunos de los influencers más destacados del momento.

Además, la experiencia incluye un viaje a Verona con tour guiado por la ciudad y una visita a las oficinas centrales de la compañía para conocer cómo funciona una de las grandes marcas del sector.

Italia es uno de los grandes epicentros mundiales de la moda. En este contexto, Verona se convierte en el lugar elegido para esta experiencia: una ciudad histórica, elegante y clave dentro del ecosistema creativo e industrial del país. Un entorno donde tradición y modernidad conviven en cada rincón.

Qué dicen InfoJobs y Oniverse

“Nos motiva continuar acercando oportunidades únicas que conecten con las pasiones de las personas. Este empleo no solo permite vivir la moda desde dentro, sino hacerlo en un entorno icónico como Italia”, explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Por su parte, Agustina Zunino, Spain HR Manager en Oniverse, señala:

“¿Te imaginas participar en un desfile de moda mientras viajas y descubres todo lo que hay detrás de una multinacional como Oniverse? Buscamos a alguien con personalidad, que se atreva a expresarse sin filtros”.

Para quienes sueñan con vivir la moda desde dentro, viajar y formar parte de un evento exclusivo, esta oportunidad representa mucho más que un empleo: es una experiencia irrepetible. Las personas interesadas podrán inscribirse desde cualquier lugar de España.