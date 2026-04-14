Papel de aluminio en la pared: el truco que cada vez usan más personas y que te permitirá ahorrarte muchos euros

Si tienes problemas de humedad en casa, hay un truco que puedes llevar a cabo y que te permitirá ahorrarte muchos euros: colocar un trozo de papel de aluminio en la pared.

Y es que colocando este papel de aluminio sobre una pared blanca podremos conocer si hay humedad interna en los muros. Al ponerlo contra la pared, bloquea el paso del aire y evita la evaporación, con lo que conoceremos si la humedad es del ambiente o si por el contrario viene del interior del muro.

Es muy sencillo, y se puede probar dejando el trozo de papel de aluminio colocado sobre la pared entre 24 y 48 horas. Si pasado este tiempo apreciamos que hay gotas de agua en el papel de aluminio, eso quiere decir que la humedad está dentro de la pared. En este caso deberemos de hablar con un profesional porque puede deberse a varios motivos, como filtraciones o problemas estructurales.

Ventilación

En el caso de que el papel de aluminio esté seco, la humedad no está dentro de la pared y se trata de condensación. Aquí el problema puede ser la falta de ventilación.