Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

La fiebre por el autocuidado a bajo coste tiene un nuevo protagonista. Se trata del set de manicura y pedicura inalámbrico ofertada por Lidl y que está disponible por solo 12,99 euros, un precio que ya ha desatado gran expectación y que apunta a provocar largas colas .

Un dispositivo completo por menos de 13 euros

El producto, pensado para el cuidado integral de manos y pies, incluye todo lo necesario para una rutina casi profesional sin salir de casa. Con un diseño ergonómico y funcionamiento inalámbrico, permite trabajar con comodidad y precisión.

Su principal atractivo no es solo el precio, sino su versatilidad: incorpora 10 accesorios de zafiro y fieltro que permiten limar, pulir, alisar uñas y eliminar durezas con eficacia.

Tres velocidades y control total

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su sistema de tres velocidades regulables, adaptadas a diferentes necesidades. Además, cuenta con giro a derecha e izquierda, lo que facilita su uso tanto para diestros como para zurdos.

El botón incluye un indicador LED de color que señala la dirección del giro, azul para la derecha y rojo para la izquierda, mejorando así el control durante su uso.

Precisión gracias a la luz LED

El set integra una luz LED brillante que permite trabajar con mayor precisión, especialmente en zonas más delicadas como cutículas o uñas encarnadas. Este detalle, poco habitual en productos de este rango de precio, es uno de los aspectos más valorados por quienes buscan resultados detallados en casa.

Además, el dispositivo incluye una amplia variedad de cabezales diseñados para cubrir todas las necesidades como el cono de zafiro para piel seca y eliminador de callos para durezas más gruesas -entre otros-.

Diseño práctico y portátil

El set funciona con batería de iones de litio (3,7 V, 1500 mAh) y se recarga mediante cable USB tipo A a tipo C. Además, incluye una bolsa de almacenamiento, funda protectora contra el polvo y manual de instrucciones.

Su formato compacto y sin cables lo convierte en una opción ideal tanto para uso doméstico como para llevar de viaje.