Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de Castilla y LeónNueva planta solar en ZamoraToro Enmaromado de BenaventeEl futuro del hotel ValbusendaEl Zamora CF depende de sí mismo
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de ramen más barato: por solo 7,49 euros

Si te gusta la cocina asiática, no puedes perderte esta oferta

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

Benito Domínguez

La comida asiática cada vez está más de moda, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el set de ramen más barato, disponible por solo 7,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set de ramen formado por un cuenco de ramen, unos palillos, una cuchara y un cuenco para salsa.

Este set es apto tanto para lavar en el lavavajillas como para el microondas, y es resistente a temperaturas de hasta 100 grados.

Con este set podrás hacer tus propios platos orientales como si estuvieses en un restaurante, pero con la comodidad de estar en tu hogar.

Noticias relacionadas y más

Increíble

Y su precio es igual de increíble. Este set tenía un precio de 8,49 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 7,49 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents