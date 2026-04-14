Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de ramen más barato: por solo 7,49 euros

La comida asiática cada vez está más de moda, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el set de ramen más barato, disponible por solo 7,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set de ramen formado por un cuenco de ramen, unos palillos, una cuchara y un cuenco para salsa.

Este set es apto tanto para lavar en el lavavajillas como para el microondas, y es resistente a temperaturas de hasta 100 grados.

Con este set podrás hacer tus propios platos orientales como si estuvieses en un restaurante, pero con la comodidad de estar en tu hogar.

Increíble

Y su precio es igual de increíble. Este set tenía un precio de 8,49 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 7,49 euros.