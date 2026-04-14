Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de utensilios de cocina más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Si te gusta la cocina no puedes perderte esta oferta de Lidl que vende el set de utensilios de cocina más barato del mercado. Está disponible por solo 3,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set compuesta por una espátula, una espumadera, unas varillas y un cucharón. Todos con cabezal de plástico de alta calidad (excepto las varillas) que protege los utensilios de cocina con revestimiento antiadherente de los arañazos.

Cuentan con un práctico ojal para colgar y el cabezal es resistente a temperaturas de hasta 210 grados.

También son aptos para el lavavajillas.

Descuento

Este set de utensilios tenía un precio de 4,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 3,99 euros.