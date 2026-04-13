El viernes se esperan colas kilométricas en Lidl por la llegada de un difusor que genera niebla fina y fresca mediante ultrasonidos para crear un clima ambiental agradable en casa
El dispositivo aterriza en todas las tiendas con un mega precio
A.C.
El viernes, día 10 de abril, se esperan colas kilométricas en el Lidl por la llegada a todos los supermercados de España de un difusor ultrasónico con aromaterapia de la marca Livarno. Además aterriza en las tiendas con un "mega precio": 9,99 euros.
¿En qué consiste? Este difusor es ideal para ambientar la casa y llenarla de un olor fresco y agradable. El dispositivo genera una niebla fina y fresca mediante ultrasonidos, que crea un clima ambiental agradable en el hogar.
Difusor del Lidl / Lidl
Con seis horas de duración
El difusor tiene una duración aproximada de 6 horas y una capacidad de 300 ml. Es ideal como humidificador para un clima ambiental agradable, opcionalmente también con niebla permanente. Con un diseño elegante y decorativo de madera, tiene también función de cambio de color ambiental (niebla opcional con un color de luz determinado, cambio de color o sin luz)
La adición de aceites aromáticos permite una experiencia olfativa especial y una atmósfera de bienestar. Con práctica función de temporizador (de una, tres y seis horas), desconexión automática de seguridad cuando el depósito de agua está vacío e incluye aceite aromático (aroma de lavanda), adaptador de red y vaso medidor.
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