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El viernes se esperan colas kilométricas en Lidl por la llegada de un difusor que genera niebla fina y fresca mediante ultrasonidos para crear un clima ambiental agradable en casa

El dispositivo aterriza en todas las tiendas con un mega precio

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

A.C.

El viernes, día 10 de abril, se esperan colas kilométricas en el Lidl por la llegada a todos los supermercados de España de un difusor ultrasónico con aromaterapia de la marca Livarno. Además aterriza en las tiendas con un "mega precio": 9,99 euros.

¿En qué consiste? Este difusor es ideal para ambientar la casa y llenarla de un olor fresco y agradable. El dispositivo genera una niebla fina y fresca mediante ultrasonidos, que crea un clima ambiental agradable en el hogar.

Difusor del Lidl / Lidl

Con seis horas de duración

El difusor tiene una duración aproximada de 6 horas y una capacidad de 300 ml. Es ideal como humidificador para un clima ambiental agradable, opcionalmente también con niebla permanente. Con un diseño elegante y decorativo de madera, tiene también función de cambio de color ambiental (niebla opcional con un color de luz determinado, cambio de color o sin luz)

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La adición de aceites aromáticos permite una experiencia olfativa especial y una atmósfera de bienestar. Con práctica función de temporizador (de una, tres y seis horas), desconexión automática de seguridad cuando el depósito de agua está vacío e incluye aceite aromático (aroma de lavanda), adaptador de red y vaso medidor.

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