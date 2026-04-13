El truco infalible para quitar las manchas de cera de la ropa: tan rápido y barato que parece imposible
Adiós para siempre a estas manchas tan incómodas: solo necesitarás tres productos y cinco minutos
En cuestiones de limpieza, pocas manchas resultan más desagradables que las de cera en la ropa. Uno de los principales problemas, es que no son fáciles de quitar. Sin embargo, como en todos los rincones del hogar, existe un truco casero muy sencillo para conseguir eliminarlas de forma rápida y de lo más barata.
El método secreto
Para llevar a cabo este método es necesario tener a mano algunos materiales: un cuchillo sin sierra, de los que se utilizan para extender mantequilla, un bote de alcohol de 95ºC, unas gotas de lavavajillas para lavado a mano y un cepillo de dientes o de manos de cerdas finas.
Una vez hayas reunido todos los materiales, lo primero que harás será remover la capa más gruesa de cera fría pasando con cuidado el cuchillo al ras de la tela. Después, con el alcohol, quitarás la mayor cantidad posible de la grasa de la tela. Finalmente, frotando con el cepillo y unas gotas de jabón, conseguirás eliminar toda la mancha.
De esta manera, conseguirás que tus prendas, manteles y cortinas queden como nuevos.
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