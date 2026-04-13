Cómo retirar las pegatinas de tus electrodomésticos nuevos sin dejar huella

Los electrodomésticos nuevos pueden ayudar a darle un aire diferente a tu cocina. Sin embargo, las pegatinas y las etiquetas del embalaje pueden resultar complicadas de retirar algunas veces, y puede que al hacerlo, quede algún tipo de huella. Algunas de ellas salen con facilidad, pero otras requieren especial cuidado para no dejar residuos. Puede parecer tentador quitar las etiquetas con un cuchillo, pero así solo se conseguirá rayar la superficie. También puede resultar tentadora la idea de dejarlas puestas, pero de esta manera, la grasa y la suciedad terminarán adheriéndose a ellas y será imposible limpiarlas, por no hablar del cerco que quedará en torno a ellas si no se quitan en su debido momento.

La solución definitiva

Si te encuentras en esta tesitura, te sorprenderá saber lo sencillo que es despedirse de estas molestas pegatinas sin ningún tipo de esfuerzo o gasto extra. Tan solo necesitarás un secador para el pelo, una gota de aceite de cocina (ya sea de oliva o de girasol) y un paño para remover los restos.

En primer lugar, aplicarás aire durante no más de treinta segundos sobre la pegatina. Asegúrate de que esté caliente pero no queme el plástico, metal o el material del que esté hecho tu electrodoméstico.

Secador de Pelo Profesional / Cedida

Una vez hayas aplicado el aire caliente sobre la etiqueta, el pegamento se reblandecerá, facilitando que puedas retirarla sin esfuerzo. Después de hacerlo, es necesario que eches un par de gotas de aceite de cocina sobre la huella que la pegatina habrá dejado. Extiéndela y déjala actuar durante unos cinco minutos. Después, pasa un paño para retirar la grasa, puedes pasar uno húmedo o ayudarte de una gota de jabón si lo consideras oportuno.

Así de fácil es despedirse de esas pegatinas que tanto ruido visual pueden generar, sin dañar el aparato y sin emplear gran esfuerzo.