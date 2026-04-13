Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera más barata del mercado: personalizable, con pantalla LED y por menos de 50 euros
El supermercado alemán revienta los precios con esta esperada novedad
F.L.
Mantener tus bebidas frías en verano es siempre un placer. Esa cerveza fresca que siempre apetece en los días más calurosos o ese refresco que ayuda a hacer frente al sofocante calor son algunos de los placeres para disfrutar del buen tiempo.
Ahora, para tener siempre a mano tus mejores aliados para paliar las altas temperaturas Lidl te trae la mejor opción. Una pequeña nevera portátil donde podrás mantener frescos tus refrescos o tus productos de belleza, ya que también sirve para almacenar cosmética. De uso versátil, es ideal para llevar. Además, el frente de espejo permite convertir fácilmente la nevera en un espejo de maquillaje.
Cuenta también con un compartimento de puerta extraíble y estante para un diseño individual del interior y pantalla LED para indicar la temperatura. Además, es adecuada para hasta 6 latas de bebida (de 0,33 l cada una) y gracias a su práctica asa de transporte la puedes llevar contigo fácilmente.
Otra de sus ventajas es que puede funcionar a través de un adaptador de coche de 12 V y tiene refrigeración eficiente mediante regulación electrónica de la temperatura. Incluye adaptador para coche y enchufe de red y refrigeración hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente.
Pero lo mejor es su precio, solo 49, 99 euros. Así que date prisa y hazte con tu mejor complemento para el verano.
Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera más barata del mercado: personalizable, con pantalla LED y por menos de 50 euros / Lidl
- Adecuado para enfriar bebidas, cosméticos y mucho más
- El frontal de espejo permite convertir fácilmente el frigorífico en un espejo de maquillaje
- Compartimento de puerta y estante extraíbles para un diseño interior personalizado
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
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