Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina portátil más barata: disponible por 134,99 euros
Una oferta difícil de rechazar
B.D.
Ya está cerca el verano y si quieres prepararlo ya no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden la piscina portátil más barata, por solo 134,99 euros.
Se trata de la piscina Bestway Steel Pro de 366 centímetros de diámetro con marco de acero resistente a la corrosión equipado con el sistema FrameLink System.
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina portátil más barata: disponible por 134,99 euros / Lidl
Tiene una conexión estable y segura de los elementos individuales del marco; y conectores en T que evitan daños causados por el contacto de metal con metal.
Además, cuenta con un robusto revestimiento fabricado con material DuraPlus™ de 3 capas extremadamente duradero; y el material es un 15% más resistente al desgarre, un 33% más elástico y un 83% más resistente a desgarros que el PVC tradicional.
Tiene dispensador de productos químicos ChemConnect™ que distribuye los productos químicos para piscinas de forma especialmente uniforme para una calidad óptima del agua; y es fácil de montar y desmontar.
Descuento
Esta piscina portátil tenía un precio de 229,95 euros pero ahora tiene un descuento del 41% en Lidl y se queda por 134,99 euros.
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