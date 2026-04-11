La regla de las tres cuentas o de los 30 días: trucos para frenar las compras impulsivas

Las campañas comerciales y las estrategias de marketing están diseñadas para empujar al consumidor a gastar. Ante este escenario, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, advierte de la importancia de detectar las señales de alarma y aportar racionalidad a las decisiones de consumo.

Según explica, los consumidores se enfrentan a un “enemigo muy poderoso”: el marketing de las grandes compañías, que emplea diferentes técnicas para incentivar el gasto.

Entre ellas, destaca el uso de colores llamativos, mensajes sugerentes o descuentos, elementos que buscan estimular la compra impulsiva.

También advierte de que los descuentos pueden llevar a gastar más de lo necesario. Aunque algunas ofertas pueden resultar útiles en productos de uso frecuente —como promociones de “compra tres y llévate uno gratis”—, en muchas ocasiones se prioriza la oferta frente a la verdadera necesidad, lo que termina generando un acopio innecesario de productos.

Además, desde ASUFIN señalan que no siempre los productos están tan rebajados como parece. Según los datos que recopila la asociación, en campañas comerciales es habitual que algunos precios hayan experimentado previamente subidas y bajadas para transmitir la sensación de que se trata de una gran oportunidad.

Las señales de alarma del consumo impulsivo

Entre los indicios que deben hacer reflexionar al consumidor, Suárez destaca:

La estimulación de la compra compulsiva mediante colores llamativos, mensajes persuasivos o descuentos.

Ofertas que pueden hacer gastar más, al priorizar el descuento frente a la necesidad real.

La percepción de grandes rebajas que en ocasiones no lo son tanto como parecen.

Ante esta presión comercial, la presidenta de ASUFIN recomienda aplicar estrategias sencillas para mantener el control del gasto.

La estrategia de las tres cuentas

Una de las fórmulas que propone es la regla de las tres cuentas, un sistema de organización financiera que consiste en dividir el dinero en tres cuentas diferentes, cada una con un objetivo específico.

El objetivo es que el cerebro visualice el dinero compartimentado, lo que ayuda a controlar mejor el gasto y mantener disciplina financiera.

1. Cuenta para gastos fijos

La primera cuenta se destina a los gastos que se pagan cada mes y que suelen mantenerse estables, como:

Hipoteca o alquiler.

Servicios como luz, internet, gas o agua.

Colegios, transporte o actividades extraescolares.

Seguros.

Suscripciones indispensables.

En esta cuenta se domicilian todos los recibos.

2. Cuenta para gastos variables

La segunda cuenta se utiliza para los gastos del día a día, como:

Alimentación.

Ocio.

Ropa.

Compras habituales del mes.

En este caso se puede realizar una previsión aproximada, aunque es habitual utilizar más la tarjeta o realizar retiradas de efectivo.

3. Cuenta de ahorro o inversión

La tercera cuenta está destinada al ahorro o la inversión.

El objetivo es apartar una cantidad de dinero que puede utilizarse para distintos fines, como:

Crear un fondo de emergencia.

Ahorrar para vacaciones.

Realizar inversiones a más largo plazo.

La regla de los 30 días

Otra estrategia para evitar las compras impulsivas es la regla de los 30 días. Este método consiste en no comprar inmediatamente un producto que no sea imprescindible. En su lugar, se recomienda seguir estos pasos:

Anotar el producto que se desea comprar.

Esperar 30 días antes de tomar una decisión.

Tras ese tiempo, preguntarse:

¿Aún lo quiero?

¿Realmente lo necesito?

¿Puedo permitírmelo sin desajustar mis finanzas?

Este periodo de reflexión ayuda a evitar decisiones impulsivas y tomar decisiones de compra más racionales, comentó Suárez.