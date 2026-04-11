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¿Cuál es la mejor forma de lavar el coche: a mano, con manguera a presión o en túnel?

Cada método tiene ventajas e inconvenientes según el resultado que se busque y el tiempo disponible

¿Es peligrosos meter un coche eléctrico en el túnel de lavado?

¿Es peligrosos meter un coche eléctrico en el túnel de lavado? / NEOMotor

Benito Revilla

Elegir cómo lavar el coche no es solo una cuestión de comodidad, sino también de cuidado de la carrocería y del acabado final. Existen tres métodos principales: el lavado manual, el uso de manguera a presión y el túnel de lavado, cada uno con características distintas.

El lavado manual es el que ofrece mejores resultados en términos de detalle. Permite controlar la presión, insistir en zonas concretas y evitar arañazos si se utilizan materiales adecuados como esponjas suaves o guantes de microfibra. Es la opción más recomendable para quienes buscan un acabado más cuidado, aunque requiere más tiempo y esfuerzo.

Por otro lado, la manguera a presión es una alternativa intermedia. Resulta rápida y eficaz para eliminar suciedad superficial, barro o polvo acumulado. Sin embargo, por sí sola no siempre elimina la suciedad más adherida, por lo que en muchos casos conviene combinarla con un lavado manual posterior para un mejor resultado.

Comodidad frente a cuidado del vehículo

El túnel de lavado destaca por su rapidez y comodidad. En pocos minutos, el vehículo queda limpio sin necesidad de bajarse del coche. No obstante, algunos sistemas pueden generar microarañazos en la pintura debido a los rodillos, especialmente si no se mantienen en buen estado o arrastran suciedad de otros vehículos.

A la hora de elegir, todo depende de las prioridades. Si se busca el mejor acabado y mayor cuidado de la pintura, el lavado manual sigue siendo la opción más completa. Para una limpieza rápida, la manguera a presión cumple bien su función. Y si lo que prima es la comodidad y la rapidez, el túnel de lavado es la alternativa más práctica.

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En cualquier caso, combinar métodos y realizar un mantenimiento regular ayudará a mantener el coche limpio y en buen estado durante más tiempo.

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