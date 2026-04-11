Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente mopa eléctrica con la que tus suelos quedarán como nuevos y que es la más barata del mercado: por solo 34,99 euros
Ya no tienes que buscar más
B.D.
Si quieres unos suelos como nuevos no puedes perderte la potente mopa eléctrica que venden en Lidl, que es la más barata del mercado, ya que solo te costará 34,99 euros.
Se trata de la mopa pulverizadora eléctrica de 25 vatios que es adecuada para diferentes suelos como laminado, baldosas, parqué o suelos de plástico.
Mopa pulverizadora. / Lidl
Tiene un depósito de agua extraíble para facilitar el llenado, vaciado y limpieza; y función de pulverización de agua activable para la eliminación eficaz de manchas persistentes.
También cuenta con luces LED en el cabezal de la fregona para resaltar el polvo en áreas oscuras y tiene una almohadilla de tela extraíble y lavable para una fácil limpieza.
La mopa eléctrica incluye 4 paños de limpieza, 1 cable USB y 1 adaptador de corriente; y su batería dura unos 35 minutos con un tiempo de carga de 4 horas.
Asimismo, sus almohadillas de tela son lavables hasta 60 grados.
Descuento
Esta mopa eléctrica tenía un precio de 42,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 34,99 euros.
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