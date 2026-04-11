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Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente ventilador de sobremesa que es el más barato: por 44,99 euros

Una oferta que no podrás rechazar

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

B.D.

Se acerca el verano y con él los calores, por eso no puedes perderte el potente ventilador de sobremesa que venden en Lidl que es el más barato, está disponible por 44,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un vent ventilador de mesa sin aspas de 24 vatios de potencia que ofrece un enfriamiento agradable mediante una distribución uniforme del aire.

Ventilador de mesa. / Lidl

El ventilador cuenta con 10 niveles de velocidad e incluye 4 botones: encendido/apagado, nivel de velocidad, temporizador, oscilación.

Además, cuenta con una elegante carcasa mate, tanto en color blanco como en negro; y tiene mando a distancia para que no te preocupes de nada más que recibir aire para aliviar el calor.

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Precio

Este potente ventilador de sobremesa de 24 vatios tiene un precio en Lidl de 44,99 euros.

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