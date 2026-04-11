Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
Una oferta que no puedes perderte
B.D.
Si tienes problemas de alergia o simplemente quieres respirar mejor en tu hogar no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado. Tan solo por 29,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de la aspiradora de ácaros Cleanmaxx que elimina el 99,9 % de todos los ácaros: elimina por fin de forma fiable los alérgenos visibles y ocultos de las superficies textiles.
Aspiradora. / Lidl
Cuenta con luz UV-C esterilizadora: longitud de onda UV de 254 nm; desinfecta muchas superficies sin necesidad de productos químicos. Además, es siempre fiable: agita los ácaros con 3000 vibraciones/min y los elimina a fondo con 10 kPa y hasta 300 vatios.
Este aspirador sirve para todos los textiles del hogar: desinfecta y aspira fácilmente superficies de colchones, edredones, almohadas, cunas, etc. Y tiene funciones extra: amplia zona de limpieza y sistema de filtro ciclónico de 2 etapas de alta eficiencia; es ideal para personas alérgicas.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, este aspirador de ácaros tenía un precio de 69,99 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.
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