Cómo limpiar un Scalextric y mantener el mejor rendimiento en la pista

Mantener un Scalextric limpio es fundamental para que los coches funcionen correctamente y la experiencia de juego sea fluida. Con el uso, la pista acumula polvo, suciedad y residuos que afectan al contacto eléctrico, provocando tirones o pérdida de velocidad.

El primer paso es desmontar la pista y revisar cada tramo. Se recomienda pasar un paño seco o ligeramente humedecido por toda la superficie para eliminar el polvo acumulado. Es importante prestar especial atención a los carriles metálicos, ya que son los encargados de transmitir la electricidad a los coches.

Si los raíles están sucios o presentan suciedad incrustada, se pueden limpiar con alcohol isopropílico aplicado con un paño o bastoncillo. Esto ayuda a mejorar el contacto eléctrico y a evitar fallos durante la conducción. Es importante no usar productos abrasivos que puedan dañar el material.

El cuidado de los coches es tan importante como el de la pista

Además de la pista, los coches también necesitan mantenimiento. Las escobillas o trencillas (las pequeñas láminas que rozan el carril) suelen acumular suciedad y deben limpiarse o incluso sustituirse si están muy desgastadas. Un mal estado de estas piezas afecta directamente al rendimiento.

También conviene revisar las ruedas, eliminando restos de polvo o pelusas que puedan impedir un buen agarre. En algunos casos, limpiar los neumáticos con cinta adhesiva o un paño húmedo mejora notablemente la tracción.

Por último, guardar el circuito en un lugar limpio y seco ayuda a evitar la acumulación de suciedad entre usos. Con un mantenimiento sencillo y regular, el Scalextric funcionará de forma más suave, rápida y sin interrupciones.