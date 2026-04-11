Guerra abierta entre Kiko Rivera e Irene Rosales: el novio de la influencer rompe su silencio, "te mereces respeto"

Kiko Rivera estuvo en De Viernes para hablar sobre la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, pero también dio unas polémicas declaraciones sobre su exmujer, Irene Rosales, abriendo la guerra con la influencer. Ahora es su novio el que rompe su silencio: "Te mereces respeto".

Y es que Kiko Rivera no dejó en muy buen lugar a la que es la madre de sus hijos, tachándola hasta de interesada; además de asegurar que le había sido infiel con el que es su actual novio.

Unas palabras que han sido muy criticadas cuando el DJ había asegurado que no iba a hablar sobre su relación por dinero como al final ha acabado sucediendo. Así que el novio de Irene Rosales, Guillermo, ha hecho una publicación en sus redes sociales donde muestra una foto de la influencer acompañada por el texto: "Gran persona, gran madre, gran hija, familiar donde las haya, gran amiga, gran compañera, amiga de sus amigas, educada, alegre, sonriente, guerrera, luchadora… pero sobre todo, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Cariño, que la vida te siga sonriendo y dando lo que tanto te mereces, ¡respeto!".

Entrevista

No sabemos si esta guerra se quedará aquí o tendrá contestación por parte del DJ, que volverá a De Viernes la próxima semana para hacer una entrevista en directo con todos los colaboradores.