Eclipses solares y música sinfónica: ‘Armonía eclíptica’ llega a Castilla y León

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado ‘Armonía eclíptica’, una serie de conciertos que fusiona música sinfónica e imágenes astronómicas en gran formato con motivo de los próximos eclipses solares que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028. La iniciativa, que se organiza en colaboración con distintas orquestas, se celebrará en A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Burgos, Soria, Castellón y Oviedo. El estreno tendrá lugar en Madrid el 5 de junio en el Auditorio Nacional, con la Orquesta y Coro Nacionales de España.

“En España tendremos el privilegio de presenciar una serie de eventos astronómicos excepcionales hasta 2028: dos eclipses de Sol totales y uno parcial. Desde el CSIC hemos querido aprovechar esta oportunidad irrepetible para celebrar diferentes eventos con los que acercar la astronomía a la ciudadanía”, explica Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC.

Según señala, ‘Armonía eclíptica’ combina arte y ciencia para ofrecer una propuesta diferente en torno a estos fenómenos astronómicos.

Música sinfónica acompañada de proyecciones astronómicas

El programa incluye composiciones de John Estacio, Joaquín Rodrigo, Gustav Holst, Maurice Ravel y Alberto Ginastera.

Las piezas estarán acompañadas por producciones visuales creadas específicamente para el proyecto por KV 265, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la comunicación de la ciencia a través del arte.

Estos montajes visuales siguen el ritmo de la música en directo durante las interpretaciones orquestales y ya se han mostrado en más de 260 conciertos.

El eclipse de 2026, el más extenso geográficamente, recorrerá buena parte del norte de España. Para el proyecto, José Francisco Salgado, director ejecutivo de KV 265 y artista visual, y Juan Ramón Pardo Carrión, investigador del CSIC en el Instituto de Física Fundamental, grabaron imágenes en Galicia, Asturias y Castilla y León durante el verano de 2025.

Estas proyecciones permitirán explicar la ciencia de los eclipses y mostrar el patrimonio cultural de algunas provincias de la llamada España vaciada.

El estreno en Madrid

El Auditorio Nacional de Madrid acogerá el 5 de junio el primer concierto de ‘Armonía eclíptica’.

El director Francesc Prat estará al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El espectáculo se dividirá en dos partes: la primera comenzará con ‘Solaris’, de John Estacio, una pieza que explora la potencia del Sol. Después se interpretará ‘A la busca del más allá’, de Joaquín Rodrigo, un poema sinfónico sobre la exploración espacial acompañado de un viaje visual desde la Tierra al cosmos.

La primera parte se cerrará con ‘Mercurio’ y ‘Neptuno’, de la suite orquestal ‘Los planetas’, de Gustav Holst.

En la segunda parte del concierto, el público realizará un recorrido por la historia y el espacio con las dos suites orquestales de ‘Dafnis y Cloe’, de Maurice Ravel. Las imágenes se proyectarán en una gran pantalla de 7 por 4 metros.

Las próximas ciudades de ‘Armonía eclíptica’

Tras el estreno en Madrid, anuncian en el CSIC, el proyecto llegará a otras ciudades españolas. El segundo ciclo, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia, se celebrará el 26 de junio en el Palacio de la Ópera de A Coruña y el 27 de junio en Vilagarcía de Arousa, dentro del IX Festival Internacional de Música Clásica Clasclás.

El tercer ciclo tendrá lugar en Castilla y León, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el 9 de julio en Soria y el 10 de julio en Burgos.

En la Comunidad Valenciana, la Orquestra Simfònica de Castelló interpretará el concierto el 31 de julio en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón.

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en Asturias, acogerá el cuarto ciclo durante la primera semana de agosto, con la participación de la Oviedo Filarmonía.

El repertorio en estas ciudades variará ligeramente respecto al de Madrid. En algunos conciertos se añadirá ‘Bolero’, de Maurice Ravel, cuya música repetitiva refleja las órbitas celestes y los patrones que dan lugar a fenómenos como los eclipses totales de Sol.