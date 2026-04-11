‘Deliciosa Ambrosia de avellana: ¿sabes que snack que cumple 50 años salió al mercado con ese nombre?

Hay marcas que no solo acompañan momentos, sino que terminan formando parte de ellos. Es el caso de Huesitos, uno de los snacks más conocidos en España, que celebra 50 años de historia tras una etapa reciente marcada por su crecimiento. Desde su adquisición en 2013 por Chocolates Valor, empresa española del sector del chocolate, la marca ha vivido un proceso de reposicionamiento que la ha llevado a convertirse en líder en volumen con un 14% de cuota de mercado.

Con esta operación, Valor no solo incorporó la marca Huesitos, sino también su planta de fabricación situada en Ateca (Zaragoza), que pasó a integrarse en la compañía tras años en manos de varias multinacionales.

La recuperación de la marca y el crecimiento de la fábrica

Desde entonces, la marca ha recuperado terreno y la fábrica de Ateca ha aumentado su producción. Actualmente la planta cuenta con una plantilla media de 87 empleados y el pasado año se fabricaron allí más de 20 millones de barritas.

Para impulsar este crecimiento, la compañía ha mantenido un ritmo inversor constante destinado a mejorar las instalaciones y los procesos productivos. Solo en los últimos tres años se han invertido más de tres millones y medio de euros en mejoras dirigidas a aumentar la capacidad de crecimiento y la competitividad de la factoría.

Un snack nacido en Zaragoza en 1976

La historia de Huesitos comienza en Zaragoza en 1976, cuando el producto fue lanzado con el nombre “Deliciosa Ambrosía de Avellana”. Poco después adoptó el nombre de Huesitos, iniciando un recorrido que lo llevaría a entrar en millones de hogares en toda España.

El snack fue creado por Francisco Unzurrunzaga, entonces director de Chocolates Hueso, quien decidió lanzar un producto diferente en el mercado nacional. El origen de lo que hoy se conoce como Huesitos Original era una galleta crujiente rellena de crema de avellana y recubierta de chocolate.

Su fabricación comenzó de manera casi artesanal, con tiradas de alrededor de 50.000 unidades diarias. “Huesitos es una marca con la que hemos crecido todos y que nos ha procurado muchos momentos de felicidad”, explica Valeriano López, CEO de Chocolates Valor. “Fue el primer crecimiento inorgánico que nos planteamos, porque estábamos convencidos de que podíamos volver a hacerla fuerte”.

Un aniversario con nuevas acciones

Para celebrar sus 50 años de historia, Chocolates Valor ha preparado distintas acciones y novedades dentro de su portfolio. Bajo la premisa “con Huesitos todo es más divertido”, la marca ha lanzado un juego inspirado en el clásico rompebloques.

Cada partida permite jugar, competir y sumar puntos para escalar posiciones en un ranking y optar a premios como altavoces, calcetines o tote bags. La marca mantiene además su apuesta por la innovación con propuestas como Huesitos Combix, mientras continúa siendo una de las favoritas en los hogares españoles.