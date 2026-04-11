‘Beyond the Game’ destaca el papel del videojuego en cultura y educación

La última edición de ‘Beyond the Game’ ha cerrado con un balance muy positivo, consolidándose como un espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de la industria del videojuego. El evento destacó especialmente por la calidad de sus charlas y mesas redondas, que ofrecieron una visión plural sobre el papel del videojuego más allá del entretenimiento.

La jornada comenzó con la mesa redonda “Más allá del videojuego”, centrada en el impacto social y cultural de este medio y su relación con ámbitos como el cine, la educación o la divulgación.

En el debate participaron Nacho Vigalondo y Jordi Maquiavello, quienes reflexionaron sobre la capacidad del videojuego para contar historias, generar aprendizaje y construir comunidad.

Desde el Ministerio de Cultura se destacó el valor de iniciativas como este encuentro: “El videojuego representa una de las expresiones de cultura digital más relevantes de nuestro tiempo. Espacios como Beyond the Game contribuyen a reconocer su impacto social, educativo y creativo”.

El uso responsable de los videojuegos en la infancia

Otra de las mesas del evento fue “Crecer jugando: infancia y videojuegos”, centrada en algunas de las principales inquietudes de las familias en relación con el uso responsable del videojuego.

En el debate participaron representantes de Roblox, Nintendo y Ubisoft, que abordaron cuestiones como la seguridad de los menores, la elección adecuada de contenidos y las medidas que impulsa la industria para promover entornos digitales seguros.

Uno de los momentos clave de la jornada fue también la sesión dedicada a los cambios en los criterios de clasificación por edades del sistema de etiquetado PEGI y su papel en la protección de los jugadores más jóvenes.

Videojuegos y salud mental

La mesa “Salud mental en la era gamer” analizó el papel del videojuego como herramienta de socialización y bienestar emocional. Durante el debate se abordó su capacidad para generar comunidad y apoyar a las personas en contextos diversos. La jornada se cerró con el testimonio de Robert Steen sobre La singular vida de su hijo Ibelin, una intervención que ofreció una reflexión sobre el videojuego como medio de conexión humana.

Desde la Comunidad de Madrid también se subrayó el papel del evento como impulsor del ecosistema del videojuego en la región. “Beyond the Game refuerza la apuesta de la Comunidad de Madrid por el videojuego como sector estratégico, generador de talento, innovación y empleo”, destacaron en el Gobierno regional.

Por su parte, AEVI (Asociación Española de Videojuegos) valoró positivamente la participación y el nivel de los ponentes: “A través de iniciativas como The Good Gamer y PlayEquall seguiremos impulsando el conocimiento del impacto social, educativo y cultural del videojuego”, señalaron.

AEVI y DEV también agradecieron el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y Espacio Fundación Telefónica, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo de ‘Beyond the Game’.