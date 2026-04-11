Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrarIndustria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de ZamoraAgricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: "Es una plaga"El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevoAdjudicada la rehabilitación de la escalera de Peña TrevincaAplausos y un botijo para celebrar la disolución del Consorcio de BomberosEl Caja Rural CB Zamora quiere una fiesta completa en casa frente a Fibwi Mallorca
instagramlinkedin

Las bailarinas trenzadas virales de la primavera se compran en Hipercor y están volando en sus dos colores

Las clientas aseguran que son cómodas y de buena calidad

Los zapatos que no deben faltarte este verano

Los zapatos que no deben faltarte este verano

V.M.

"Ya aviso que van a volar. Son la tendencia de la temporada". Es la advertencia de una clienta de Hipercor sobre las nuevas bailarinas trenzadas de Hipercor. Son las sandalias del momento para primavera verano. Hay muchos modelos en diversas tiendas, pero las de el supermercado de El Corte Inglés tiene algo, en palabras de sus clientas: son de buena calidad y cómodas.

Se trata de una bailarina trenzada con pulsera en el empeine que deja ver parte del pie sin llegar a ir completamente desnudo y que son la opción perfecta pra quienes no se atreven a sumarse a la moda de zapatos transparentes o de rejilla. Esta opción es más elegante, más sobria y en Hipercor las venden en negro y marrón; dos colores básicos y muy ponibles. Los números van del 36 al 41.

El precio de estas bailarinas virales es de 25 euros y quienes las han comprado consideran que son un zapato de buena calidad. "Las tengo y son super cómodas", comenta una chica tras haberlas comprado.

Esta tendencia no es para todos los públicos. Hay quien considera que son zapatos "de la abuela" o todo lo contrario: "esos zapatos los tenía mi niña", comentan.

Noticias relacionadas y más

Sea como sea, es la bailarina más viral y una buena opción para llevar el pie fresco y vestido al mismo tiempo con la llegada del buen tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un municipio de Zamora ofrece la gestión de las piscinas municipales a coste cero
  2. La orquesta más esperada vuelve a Zamora: Panorama actuará en las fiestas del Cristo de Morales del Vino
  3. Once restaurantes de Sayago ofrecen menús tradicionales en las III Jornadas Gastronómicas “Sabores de Antaño”
  4. Las concentraciones parcelarias en estos dos pueblos de Zamora, declaradas de utilidad pública y urgente ejecución
  5. Los ganaderos zamoranos ceden al imperativo de la industria láctea y acatan la bajada de 7 céntimos
  6. La nueva comisaría de Zamora, ¡al fin! Se da el paso definitivo para que sea una realidad de forma inminente
  7. Luz verde a dos nuevas plantas de biogás ubicadas en Coreses y San Cebrián de Castro
  8. Otro proyecto energético que sale adelante en el alfoz de Zamora: autorizada su construcción en 14 hectáreas

Las bailarinas trenzadas virales de la primavera se compran en Hipercor y están volando en sus dos colores

Las bailarinas trenzadas virales de la primavera se compran en Hipercor y están volando en sus dos colores

Gabriela Guillén se sienta por primera vez en un plató y destapa su verdadera relación con Bertín Osborne: "Se puso como muy violento"

Gabriela Guillén se sienta por primera vez en un plató y destapa su verdadera relación con Bertín Osborne: "Se puso como muy violento"

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente mopa eléctrica con la que tus suelos quedarán como nuevos y que es la más barata del mercado: por solo 34,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente mopa eléctrica con la que tus suelos quedarán como nuevos y que es la más barata del mercado: por solo 34,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de cacerolas que también puedes meter en el horno y que es el más barato del mercado: disponibles por 47,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de cacerolas que también puedes meter en el horno y que es el más barato del mercado: disponibles por 47,99 euros

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de accidentes en la declaración a aquellos que cumplan los requisitos

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de accidentes en la declaración a aquellos que cumplan los requisitos
Tracking Pixel Contents