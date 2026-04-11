8 planes de San Valentín baratos y románticos para celebrar sin gastar de más

El momento más romántico del año está cada vez más cerca y toca pensar en los mejores planes para San Valentín. Sin embargo, después de los gastos de Black Friday, Navidad y Rebajas, muchas personas buscan ideas que no supongan un gran desembolso. La clave es que este día va de celebrar el amor, no de gastar. Ya sea en pareja, a solas o con seres queridos, hay muchas opciones para disfrutar del 14 de febrero con planes divertidos, románticos y asequibles.

En Vivus dan 8 ideas originales y baratas para pasar un San Valentín de ensueño:

Picnic al atardecer

La idea consiste en preparar una cesta con bocadillos, bebida, postre y snacks, elegir un lugar bonito desde el que se pueda ver el atardecer y llevar una manta para sentarse cómodamente.

En ciudades como Barcelona, los búnkers del Carmel son una opción popular. En otras ciudades se puede elegir un parque elevado que permita disfrutar mejor de la puesta de sol. En el norte y el oeste de España, como en Galicia o Asturias, el sol se pone sobre el mar, creando un escenario especialmente atractivo.

Paseo bajo las estrellas

Para organizarlo conviene elegir una zona con poca contaminación lumínica, preferiblemente fuera de la ciudad o en un lugar elevado. Antes de salir, se puede preparar un termo con bebida caliente, como chocolate, café o té, acompañado de algo sencillo para picar, como galletas, fruta o un trozo de bizcocho.

Paseo en barca al atardecer

En varias ciudades españolas se pueden alquilar barcas de remos en parques con lago, como el Retiro en Madrid, el Parc de la Ciutadella en Barcelona o la Plaza de España en Sevilla. En el Estanque Grande del Retiro, por ejemplo, el alquiler cuesta alrededor de 6 euros de lunes a viernes y 8 euros los fines de semana por 45 minutos y para un máximo de cuatro personas. En el lago del Parc de la Ciutadella, media hora puede costar entre 7 y 11 euros, según el número de personas, mientras que en la Plaza de España de Sevilla el precio ronda los 6 euros por 35 minutos o 10 euros por algo más de una hora.

Cena romántica a la luz de las velas

Si el tiempo no acompaña o se prefiere un plan en interior, también hay opciones asequibles para disfrutar del día. Una opción clásica es cenar juntos, ya sea en un restaurante asequible o en casa. Preparar una cena en casa puede ser la opción más económica e íntima si se crea un ambiente especial con velas, mantel, vajilla especial y música romántica.

Entre las ideas de menú, comentan en Vivus, destacan pasta con salsa casera, crema de verduras, pizza casera o una tabla de picoteo con hummus, quesos y pan. También se puede añadir un toque especial con caviar, paté y tostaditas, que en algunos supermercados se encuentran por unos 8 euros. Para acompañar la cena, también se pueden encontrar vinos por menos de 6 euros la botella.

Masaje relajante en pareja

Muchos spas y centros de bienestar ofrecen masajes en pareja desde unos 60 a 80 euros para sesiones básicas de 30 a 45 minutos, y desde 90 a 120 euros para sesiones de una hora. Una forma de ahorrar es buscar ofertas entre semana o packs promocionales. Si el presupuesto no alcanza para un spa, también se puede montar un espacio de masaje en casa con velas, música relajante, aceites corporales y toallas.

Taller de cocina en casa

Se puede aprovechar para aprender a preparar algo nuevo, como sushi, pasta fresca, pizza desde cero, ramen o tapas elaboradas, siguiendo tutoriales disponibles en internet o en plataformas como YouTube. Además de compartir la experiencia, el resultado será la cena preparada por vosotros mismos.

Taller creativo en casa

El octavo plan de Vivus es organizar un taller creativo, como pintar con vino, hacer velas o probar una clase de cerámica. Si se prefiere una experiencia fuera de casa, muchas escuelas ofrecen talleres de cerámica o pintura en grupo a precios razonables. Al final de la actividad, los participantes pueden llevarse una taza o un cuenco como recuerdo del día.