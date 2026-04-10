Un sencillo spray casero se populariza como solución eficaz contra el polvo en el hogar

Un preparado casero para eliminar el polvo está ganando popularidad en redes. La fórmula, basada en ingredientes habituales en cualquier cocina, no solo permite retirar el polvo con facilidad, sino que además ayuda a mantener las superficies limpias durante más tiempo.

La mezcla se elabora con una cucharada de aceite de oliva, otra de jabón de lavavajillas y una más de vinagre de limpieza. A estos ingredientes se les añade agua hasta completar el recipiente, junto con unas 20 gotas de aceite esencial, que aportan un aroma agradable al resultado final. Una vez combinados todos los elementos, basta con cerrar el pulverizador y agitar bien antes de su uso.

El funcionamiento de este spray anti polvo se basa en la combinación de sus componentes. El jabón ayuda a eliminar la suciedad adherida, el vinagre actúa como desinfectante y el aceite de oliva crea una fina película que retrasa la acumulación de polvo. Esta combinación permite no solo limpiar, sino también proteger las superficies tratadas.

Una solución práctica y fácil de aplicar en el día a día

Para su uso, se recomienda pulverizar una pequeña cantidad directamente sobre un paño de microfibra, en lugar de aplicarlo sobre la superficie. De este modo, se evita el exceso de producto y se consigue una limpieza más uniforme. Se suele usar un paño de microfibra, ya que tiene mayor capacidad de atrapar partículas que el papel de cocina y potencia el efecto del preparado.

Este tipo de soluciones caseras responde a una tendencia creciente hacia métodos de limpieza más accesibles. Además de reducir el uso de productos químicos industriales, permite ajustar las cantidades y adaptar el aroma según las preferencias personales. Por decirlo de otra manera, es una actualización o un regreso a lo que hemos conocido siempre como "Remedios caseros".

No obstante, como ocurre con cualquier producto de limpieza, es aconsejable probar primero en una zona poco visible, especialmente en superficies delicadas como madera tratada o acabados brillantes. Con un uso adecuado, este spray se presenta como una alternativa eficaz para mantener el polvo a raya de forma sencilla.