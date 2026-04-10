Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente secador que es el más barato del mercado: por menos de 20 euros
Sin duda es una oferta inigualable
B.D.
Si necesitas un buen secador de pelo no puedes perderte el que venden en Lidl que además de potente es el más barato del mercado, ya que cuesta menos de 20 euros. Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del secador de pelo iónico Remington D3197 de 2.200 vatios que tiene un cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello.
Secador. / Lidl
Tiene 3 niveles de calor y 2 velocidades de ventilador independientes, además de golpe de aire frío.
También cuenta con difusor y boquilla de peinado. Además, la rejilla de entrada de aire es extraíble y fácil de limpiar.
Asimismo, cuenta con anilla para colgar.
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Descuento
Este maravilloso secador tenía un precio de 49,99 euros, pero en Lidl tiene un increíble descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.
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