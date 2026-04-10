Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con esta potente licuadora que es la más barata del mercado: disponible por 34,99 euros

Si te gustan los zumos naturales no puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden esta potente licuadora que es la más barata del mercado: solo cuesta 34,99 euros. Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la licuadora Severin de 400 vatios, que es un exprimidor profesional compacto para zumos de frutas y verduras ricos en vitaminas en un abrir y cerrar de ojos con solo pulsar un botón. Además, incluye tapa para separar la espuma y tiene 2 velocidades.

El depósito de zumo es de unos 500 mililítros, mientras que el de pulpa es de 1,5 litros.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta licuadora tenía un precio de 59,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 41 por ciento, con lo que se queda en 34,99 euros.

¿Pierde vitaminas el zumo?

La doctora en el campo de la Salud Pública Nutricional y Profesora del Máster Universitario de Nutrición y Salud de la UOC, Anna Bach, ha asegurado que la vitamina C del zumo de naranja se conserva "perfectamente" durante varias horas, negando así la creencia de que se pierde "a gran velocidad" cuando se exprimen.

Y es que, aunque con el paso del tiempo puede hacerse más amargo, se trata más de una cuestión organoléptica, de sabor principalmente, que de aporte nutricional, ya que para que se produzca una disminución considerable de esta vitamina hay que recurrir a condiciones extremas como calentar el zumo a más de 100 grados centígrados.

En el caso del zumo de fruta envasado, prosigue, la fruta exprimida inmediatamente se pasteuriza y se envasa asépticamente, de manera que ayuda a proteger sus nutrientes naturales y su calidad. "El zumo de fruta, gracias a su procesado y envasado, permite que cuando llega el momento de consumo, su contenido de vitaminas se mantenga", ha explicado la experta, quien forma parte la iniciativa 'Zumo de Fruta, en Serio', promovida por la European Fruit Juice Association y la Asociación Española de Fabricantes de Zumos.

Además, recalca, el envase está diseñado para proteger al zumo de fruta de los efectos de la temperatura, del aire y de la luz y para ayudar a mantener sus propiedades naturales. Con el fin de mantener la calidad y las cualidades del zumo con el paso del tiempo, los productores de zumo utilizan métodos y tecnologías adecuadas de producción, como la pasteurización, para eliminar los microorganismos que pudieran alterarlo.

La pasteurización del zumo de naranja es un tratamiento térmico suave, en el que el zumo, previamente desairado, es calentado rápidamente hasta 96 grados centígrados, se mantiene esta temperatura unos segundos y a continuación se enfría rápidamente para garantizar un producto seguro y de alta calidad. Después, se introduce asépticamente el zumo en envases protegidos de la luz y del aire que ayudan a mantener su sabor, color y nutrientes sin necesidad de añadir conservantes.