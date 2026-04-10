Cómo quitar el moho de la ducha de forma rápida y evitar que vuelva

El moho en la ducha aparece por la humedad acumulada y suele concentrarse en juntas, esquinas y zonas donde el agua tarda en secarse. Además de antiestético, puede generar mal olor si no se elimina a tiempo.

Para limpiarlo, se puede aplicar vinagre de limpieza directamente sobre las zonas afectadas y dejarlo actuar unos 20 o 30 minutos. Después, se frota con un cepillo para retirar el moho. Si queda suciedad, se puede reforzar con una pasta de bicarbonato y agua.

En casos más resistentes, se pueden usar productos específicos antimoho. Tras la limpieza, es importante aclarar bien y secar la superficie para evitar que la humedad vuelva a favorecer su aparición.

La ventilación y el secado son clave para prevenirlo

Para que el moho no vuelva, es fundamental ventilar el baño después de cada ducha y evitar que el agua se quede acumulada. Pasar un paño o una rasqueta por las superficies ayuda mucho.

También conviene revisar las juntas y la silicona, ya que si están deterioradas el moho aparece con más facilidad. Mantener estas zonas en buen estado marca la diferencia a largo plazo.

Con hábitos sencillos, es fácil mantener la ducha limpia y libre de moho.