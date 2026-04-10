Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
B.D.
Si no tienes tendal al aire libre, seguro que necesitas un tendedero, pero no todos son iguales. Y es que Lidl vende el tendedero todoterreno más barato, por 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del tendedero Vileda que cuenta con cuerdas soldadas de forma controlada para mayor estabilidad.
Tendedero. / Lidl
Es en color negro mate y la longitud de la cuerda para tender, tiene espacio para hasta dos cargas de lavadora.
Este tendedero tiene un sistema de protección contra el cierre accidental, además de protección contra arañazos y ruedas para facilitar el transporte.
También cuenta con un sistema de fijación para un almacenamiento seguro y que ahorra espacio.
También incluye un tendedero para calcetines y es de acero recubierto.
Descuento
Este tendedero de Vileda tenía un precio de 31,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 21 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.
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