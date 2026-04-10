Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el quitapelusas con el que tus prendas quedarán como nuevas que es el más barato del mercado: por solo 8,99 euros
Una oferta difícil de repetir
B.D.
Si quieres que tus prendas de ropa luzcan como nuevas no puedes perderte esta oferta de Lidl que tiene el quitapelusas más barato del mercado, por solo 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del quitapelusas eléctrico con el que le darás un toque fresco a tus prendas favoritas y prolongarás su vida útil.
Quitapelusas. / Lidl
Con este quitapelusas elimina las bolitas de todo tipo de tejidos y ofrece protección de prendas delicadas.
Tiene un uso intuitivo y almacenamiento práctico, además de contar con 3 tamaños de orificios para eliminar bolitas de tela de todos los tamaños.
También tiene una gran superficie de cuchillas para tratar una gran área simultáneamente y su contenedor de pelusas es extraíble.
Descuento
Este quitapelusas tenía un precio de 9,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.
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