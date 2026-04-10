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Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente limpiador de vapor de mano más barato del mercado: por 19,90 euros

Con un radio de acción amplio gracias a su cable de cuatro metros y un tiempo de calentamiento de tres minutos, el limpiador de vapor de Lidl incluye siete accesorios para diversas superficies

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

B. D. / A. O.

Si quieres una limpieza profunda en tu casa, no puedes perderte el potente limpiador de vapor de mano que venden en Lidl porque es el más barato del mercado, por solo 19,99 euros. Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un limpiador de 1.050 vatios con el que realizarás una limpieza a fondo con un potente chorro de vapor. Además, de ser de manejo sencillo, limpia, desinfecta y desengrasa. Y te servirá para grifos, lavabos, espejos, azulejos y llantas brillantes.

Tamién podrás refrescar tapicerías y tejidos. Limpia incluso las zonas de difícil acceso y disuelve a fondo las partículas de suciedad.

Además, es para todas las superficies resistentes al vapor como cristal, cerámica, piedra, metal y esmalte; y sin utilizar productos químicos ni detergentes.

Radio de acción

Tiene un gran radio de acción gracias a su cable extralargo (4 metros) y un tiempo de calentamiento reducido (3 minutos). También tiene luces de control, cierre de seguridad y protección contra sobrecalentamiento.

Este limpiador de vapor es pequeño, manejable y fácil de guardar e incluye un juego de 7 accesorios: boquilla de extensión, boquilla angular, boquilla para tapicería, funda de tela, cepillo redondo, manguera de extensión y vaso medidor.

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Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaba 21,99 euros, pero ahora está más barato, por solo 19,99 euros.

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