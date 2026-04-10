CHOLLOS LIDL | Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las fiambreras más baratas del mercado: por solo 2,79 euros Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las fiambreras más baratas del mercado: por solo 2,79 euros

Siempre hacen falta fiambreras en casa, por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl, que tiene las fiambreras más baratas del mercado, por solo 2,79 euros. Este sábado se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de un juego de contenedores de almacenamiento de plástico para conservar y calentar alimentos que pueden utilizarse en el microondas y lavarse en el lavavajillas.

Contenedores. / Lidl

Hay tres modelos para elegir, un juego de tres unidades de tamaño S, M y L; otro de cuatro unidades con 3 de talla S y uno L; y otro de cuatro unidades con 2 de talla S y dos de talla M.

Lo mejor de todo es que son apilables, con lo que no te ocuparán espacio en la despensa.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaban 3,49 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros.