Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de vida y accidentes en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Ya puedes presentar la declaración de la Renta correspondiente al año 2025 y debes de saber que Hacienda permitirá deducir el seguro de vida y accidentes en el IRPF a aquellos que cumplan con los requisitos.

Y es que quizás no sabías que algunos seguros se pueden presentar en la declaración para que nos desgraven y así sea menos lesivo el pago que tenemos que hacerle a Hacienda. Eso sí, no todas las personas pueden dedudir los mismos seguros.

En el caso del seguro de vida y accidente, su deducción es solo posible para las personas que sean autónomas. Y no es la única condición, porque en este seguro de vida y accidente solo se podrán deducir las primas destinadas a cubrir accidentes o vida relacionados con la propia actividad profesional.

Una persona mira unos papeles. / Freepik

Pero bueno, si no es tu caso, apunta otro seguro que igual sí que puedes deducir, el seguro del hogar. Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que haber sido adquirida antes de enero de 2013.

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.

Otro seguro que se puede deducir es el del coche, pero aquí el declarante tiene que ser autónomo y su vehículo tiene que estar afectado y justificado en la actividad económica realizada.

Eso sí, es necesario que el vehículo esté registrado íntegramente como herramienta de trabajo autónomo.

Seguro que, como autónomo, tienes a un gestor que entre otros trámites, también te realiza la declaración de la Renta, así que puedes consultar con él las posibilidades que tienes de incluir el seguro del coche y afinar así el resultado del IRPF.