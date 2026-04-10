Campaña de la Renta 2025: la desconocida deducción en la declaración del IRPF que te permite recibir hasta un 80 por ciento de la aportación

Ya estamos en plena campaña de la Renta 2025, el plazo comenzó el pasado 8 de abril y hay una deducción bastante desconocida y que casi nadie usa en la declaración de la Renta pero que te permite reibir hasta un 80 por ciento de la aportación.

Se trata de la deducción por donaciones a ONGs y entidades sin ánimo de lucro, que permite deducir el 80 por ciento de los primeros 250 euros y entre el 40 y 45 por ciento, del resto.

Una persona analiza unos papeles. / Freepik

Sin duda es algo a tener muy en cuenta cuando vayamos a presentar nuestra declaración de la Renta, sobre todo en un país tan solidario como es España, ya que hay muchos ciudadanos que hacen aportaciones a distintas entidades y desconocen que pueden desgravar ese dinero, recuperando una gran parte de lo entregado.

No es la única deducción desconocida a la que podemos optar, también es posible desgravar otros seguros como el de hogar, el coche o el de salud. Eso sí, en estos casos no son deducciones para todas las personas, sino que hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a ellas.

Lo mejor para no equivocarnos y exprimir al máximo la declaración de la Renta es contar con un gestor que nos asesore y ayude con el IRPF.

Borrador

Otra cuestión a tener en cuenta es que no debemos aceptar el borrador de primeras, lo mejor es revisarlo y ver si podemos optar a alguna deducción más.