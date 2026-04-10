El agua verde de la piscina: cómo eliminar las algas y recuperar su claridad

El agua verde en una piscina aparece por la proliferación de algas, normalmente causada por el calor, la falta de mantenimiento o un mal equilibrio del pH. Aunque el aspecto puede parecer grave, tiene solución sin necesidad de vaciarla si se actúa correctamente.

El primer paso es medir y ajustar el pH del agua, que debe estar entre 7,2 y 7,6. Si no está en ese rango, el cloro no hará efecto. Después, se aplica un tratamiento de choque con cloro para eliminar las algas y desinfectar el agua.

Una vez añadido el producto, hay que poner la depuradora a funcionar durante varias horas seguidas. Al mismo tiempo, conviene cepillar paredes y fondo para despegar las algas que están adheridas y facilitar que el filtro las elimine.

Mantener el agua limpia evita que vuelva el problema

Cuando el agua vuelve a estar clara, es importante limpiar el filtro y mantener un control regular del pH y del nivel de cloro. También se puede usar alguicida como prevención.

Quitar hojas, suciedad visible y cubrir la piscina cuando no se usa ayuda a evitar que las algas vuelvan a aparecer. Con un mantenimiento básico, el agua se mantiene limpia sin complicaciones.