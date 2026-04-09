Trucos de limpieza para el hogar con vinagre concentrado, un producto infravalorado que deberías utilizar más
Sirve para eliminar malos olores, grasa y hasta para acabar con el olor a humedad en la ropa
¿Usas el vinagre de limpieza en casa? Deberías. Con estos consejos no podrás resistirte a comprarlo para aplicarlo en la cocina, el baño y hasta en la lavadora.
Puedes eliminar el mal olor y la grasa del lavavajillas con vinagre de limpieza concentrado. Primero, vierte bicarbonato por todo el fondo del electrodoméstico. Después, llena un vaso de agua con vinagre de limpieza y sitúalo en la bandeja extraíble. Por último, programa un ciclo a 60 grados de temperatura con el lavavajillas vacío y verás que queda impecable.
Este producto de limpieza también funciona a la perfección para limpiar el sarro de los inodoros. Para ello, rellena este espacio con papel de cocina y luego empápalo con vinagre de limpieza directamente desde la botella. Déjalo actuar toda la noche y verás que la suciedad se despega por sí sola.
Si lo que necesitas es eliminar el olor a humedad de las toallas, vierte un cacito de oxígeno activo en el tambor y añade un cazo de vinagre de limpieza junto al detergente. Ahora solo queda activar un programa a 60 grados de temperatura para obtener un olor agradable y recuperar la suavidad del tejido.
Uso del vinagre de limpieza en la cocina
Además de estas aplicaciones, también puedes utilizar el vinagre concentrado de limpieza en la cocina. Uno de sus usos más extendidos es la eliminación de la cal en grifos, duchas y mamparas. Puedes aplicarlo directamente o mezclarlo a partes iguales con agua caliente. Basta con dejarlo actuar 30 minutos y después frotar para recuperar el brillo.
También puedes limpiar encimeras, azulejos, placas de cocina y hasta el interior del microondas. El vinagre de limpieza concentrado actúa como desengrasante natural y además no daña las superficies. Un truco para el microondas es introducir un recipiente con agua y vinagre, programar dos minutos y aprovechar el vapor generado para ablandar la suciedad y retirarle más fácilmente.
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