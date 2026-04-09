Saltan todas las alarmas sobre la salud de Alejandra Rubio al publicar unas preocupantes imágenes desde el hospital en pleno embarazo: "No recomiendo pillarla"
La influencer no pasa por su mejor momento tras lo publicado en su perfil de Instagram
E.P/F.L.
Alejandra Rubio anunciaba por sorpresa el pasado 24 de marzo, días después de hacer público su segundo embarazo en el plató de '¡De viernes!', su decisión de retirarse temporalmente de la televisión para disfrutar de este momento tan especial con tranquilidad y lejos de las críticas y del tsunami mediático en el que está inmersa desde que empezó su historia de amor con Carlo Costanzia hace dos años.
Desde entonces, y cumpliendo con su palabra de alejarse de los focos, apenas la hemos visto más allá de los planes en familia que la propia influencer ha publicado en redes sociales, como la fiesta con la que celebró su 26 cumpleaños con su chico, su madre Terelu Campos, y sus mejores amigos en un conocido restaurante de Madrid, o su viaje relámpago con Carlo a Turín para visitar a la familia del actor.
También ha querido compartir con sus seguidores algunas imágenes de su paso por Málaga esta Semana Santa, en la que ha podido disfrutar de procesiones como la del Cautivo, de la que es devota al igual que el resto del clan Campos, de paseos por la playa, y de momentos de desconexión con su pareja y con su hijo Carlo Jr, de 16 meses.
Sin embargo, no han sido las vacaciones soñadas, ya que mientras la semana favorita del año para Terelu se ha visto enturbiada por un orzuelo de gran tamaño por el que tendrá que pasar por quirófano para que se lo extirpen dentro de unos días, Alejandra también ha sufrido otro revés de salud que ahora ha revelado en Instagram.
A través de sus historias, y con un vídeo de corta duración en el que se la ve en el hospital con una vía puesta en el brazo derecho, la hasta ahora colaboradora ha explicado la razón de su 'desaparición' en redes: "No os he estado subiendo gran cosa porque el Jueves Santo acabé tal que así... Estoy "saliendo" de una señora gastrointeritis" ha relatado desvelando así el contratiempo que le ha 'estropeado' la Semana Santa.
"No recomiendo pillarla estando embarazada porque madremiiiaaaaaa" ha añadido, dejando entrever que no lo ha pasado nada bien. Un virus tan fuerte que le ha impedido asistir, como ella misma ha contado, al gender reveal con el que su amiga Claudia Martínez y Mario González -de 'La isla de las tentaciones'- han anunciado que el bebé que esperan meses después de dar una segunda oportunidad a su relación es una niña.
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