Un nuevo frente se abre para Terelu Campos tras anunciar su paso por quirófano y hablar de su cáncer: "Se quería casar"

En el punto de mira después de salir a la luz que su intención es que su libro de memorias se titule "Teresita se quería casar" y que en él pretende incluir fotografías privadas de María Teresa Campos -entre ellas, una vestida de novia que querría utilizar como portada- Edmundo Arrocet ha reaparecido en '¡De viernes!' para asegurar que no tiene miedo a las acciones legales que Terelu Campos y Carmen Borrego, hijas de la recordada periodista, podrían tomar contra él por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad de su madre, y de paso presentar públicamente a su nueva novia.

Así, meses después de la publicación de unas imágenes en actitud cómplice con Mimi, una escultural mujer de 39 años originaria de las islas caribeñas de Turcas y Caicos, se ha sentado con su supuesta pareja en el plató del programa de Mediaset, aunque la entrevista no fue la esperada después de que la joven asegurase que no son novios y reconociese que no tienen relaciones sexuales, desatando la indignación de los presentes y especialmente de la presentadora Beatriz Archidona después de que Bigote intentase tomarles el pelo.

Respecto a las Campos, el humorista ha insistido en que durante los 6 años que estuvo con María Teresa sus hijas no iban a visitarla, asegurando además que la presentadora tenía miedo de Terelu y de Carmen y que habrá muchas cosas que desvelará en su libro de memorias.

Una entrevista muy polémica a la que la madre de Alejandra Rubio ha reaccionado con indiferencia a su regreso a Madrid tras disfrutar de la Semana Santa en Málaga junto a su hija, Carlo Costanzia, y su nieto Carlo Jr. tras la retirada temporal de televisión de la influencer para vivir con tranquilidad su segundo embarazo.

Unas vacaciones en las que se ha visto a Terelu muy emocionada disfrutando de las procesiones, y en las que ha desatado una gran preocupación sobre su estado por el orzuelo de gran tamaño que tiene en uno de sus ojos debido al estrés de las últimas semanas en las que una vez más su familia ha estado en el foco mediático.

De ahí que lo primero que haya hecho a su llegada a la capital haya sido acudir a una revisión médica, que abandonaba con gafas de sol y una sonrisa a pesar de que, como ha revelado, tendrá que pasar por quirófano para 'deshacerse' del orzuelo: "En principio van a extirparlo el lunes que viene".

Sobre la entrevista de Edmundo, de la que su imagen salió bastante tocada al descubrir que su relación con Mimi sería un montaje a pesar de que la ha vendido como su novia, Terelu ha afirmado que "te prometo que no la he visto. Te lo prometo. Perdonadme", por lo que ha preferido no pronunciarse sobre la misma.